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Kaynak: İHA

İlçedeki bahçelerde yetiştirilen erkenci kiraz türleri olgunlaşarak dalında kızarmaya başladı. Üreticiler de yılın ilk kirazlarını toplamaya koyuldu.

Bölgede son günlerde görülen sıcak havanın meyvelerin olgunlaşma sürecini hızlandırdığını belirten üreticiler, bahar yağışlarının hasadı geciktirse de ürünün gelişimine ve kalitesine olumlu katkı sunduğunu ifade etti.

Renk, aroma ve lezzet açısından istenilen seviyeye ulaşan kirazlarda önümüzdeki günlerde hasat yoğunluğunun artması bekleniyor.

Meyvecilik faaliyetlerinin önemli bir yer tuttuğu Üzümlü’de yetiştirilen kirazlar, ilçe ekonomisinde önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor. Hasadın başlamasıyla birlikte ürünlerin başta Erzincan olmak üzere çevre il ve ilçelerdeki pazarlarda tüketiciyle buluşacağı bildirildi.

Yaz mevsiminin simgelerinden biri olarak kabul edilen kirazın dallarda kızarması, üreticiler açısından yeni sezonun başladığını gösteren en önemli işaretlerden biri olarak görülüyor.