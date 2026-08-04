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Kaynak: AA

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik ortaklaşa bir çalışma yürüttü. Yürütülen çalışma kapsamında Erzincan-Erzurum kara yolu üzerindeki Akyazı uygulama noktasında şüphe üzerine bir tır durduruldu.

Ekiplerin tırın dorsesinde yaptığı detaylı aramada, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen tespit edildi. Yakalanan göçmenler, yapılan kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan tır sürücüsünün emniyetteki adli ve idari işlemleri devam ediyor.