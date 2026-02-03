Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin de yer aldığı şahıslar, ekiplerin titiz çalışmaları sonucu yakalandı.

Yakalanan şahıslar arasında; Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Y.E.Ç., Kasten Öldürme suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.A., Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçlarından 7 yıl 4 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K., Kamu Yararına Tahsis Edilen Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.K., İ.P. ve S.K., Dolandırıcılık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.T., Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması suçundan 3 yıl 11 ay hapis cezası bulunan B.H., Kasten Yaralama suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K., Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan K.A. yer aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda; toplam 75 yıl 6 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 şahıs, adli para cezasına yönelik aranan 5 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 15 şahıs olmak üzere toplam 44 kişi yakalandı.

Şahıslar, Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.