Kaynak: İHA

Erzincan genelinde aniden bastıran ve hayatı durma noktasına getiren kuvvetli rüzgar, şehirde büyük çapta maddi hasara yol açtı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçarken, fırtınanın şiddetine dayanamayan ağaçlar ise köklerinden sökülerek yollara devrildi.

Kent genelinde etkisini gösteren fırtına sırasında yerinden çıkan çatı kaplamaları çevreye savruldu. Etrafa saçılan parçaların bazı binaların pencerelerine isabet etmesi sonucu camlar kırıldı ve ev ile iş yerlerinde hasar meydana geldi. Devrilen ağaçlar yüzünden cadde ve sokaklarda ulaşım bir süreliğine aksarken, sokaktaki vatandaşlar uçan parçalar ve kırılan camlar sebebiyle büyük panik yaşadı.

Olayın ardından gelen ihbarlar üzerine harekete geçen belediye, itfaiye ve ilgili kurum ekipleri, olumsuzluk yaşanan bölgelere sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, tehlike arz eden çatı parçalarını ve devrilen ağaçları kaldırmak için yoğun bir çalışma başlattı. Fırtına kaynaklı olaylarda ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın meydana gelmediği bildirildi.

Hava muhalefetinin devam edebileceğini belirten yetkililer, fırtınanın etkisini sürdürebileceği konusunda vatandaşları uyardı. Yetkililer, can ve mal güvenliği açısından özellikle ağaç altlarından ve hasar gören yapıların çevresinden uzak durulması gerektiğinin altını çizdi.