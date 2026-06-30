Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla kent genelindeki restoranlara yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Zabıta Müdürü Mehmet Polat'ın koordinesinde gerçekleştirilen denetimlerde, belediye sınırları içinde faaliyet gösteren 140 restoran detaylı şekilde incelendi. Ekipler, işletmelerin hijyen standartlarından gıda güvenliğine kadar birçok başlıkta kapsamlı kontrol yaptı.

Denetimlerde restoranların genel temizlik ve hijyen koşulları, yürürlükteki mevzuata uygunlukları, haşereyle mücadele kapsamında ilaçlama belgeleri ile satışa sunulan gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri tek tek denetlendi.

Yapılan kontrollerde mevzuata aykırı uygulamalar tespit edilen 3 işletmeye, eksikliklerini gidermeleri için 1 gün süre tanındı. Ayrıca son kullanma tarihi geçtiği belirlenen gıda ürünlerine zabıta ekiplerince el konularak imha edildi.

Erzincan Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla gıda işletmelerine yönelik denetimlerin düzenli olarak devam edeceği belirtilerek, halk sağlığını tehdit eden uygulamalara karşı gerekli idari işlemlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.