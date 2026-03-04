İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Tekne Orucu programında miniklerle buluşup onların sevinçlerine ortak oldu.

Çocuklar Ramazan ayının manevi atmosferini yaşarken ilahiler okundu, dualar edildi ve çeşitli etkinlikler yapıldı.

Müftü Fakirullahoğlu, miniklerle orucun anlamı ve paylaşmanın önemi hakkında bilgiler verdi. Etkinlik sonunda çocuklara ikramlar sunuldu ve hatıra fotoğrafları çekildi.

Fakirullahoğlu, bu tür programların küçük yaşta dini ve manevi değerlerin öğrenilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.