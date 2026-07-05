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Kaynak: AA

Kaza, Erzincan-Erzurum kara yolunun Avcılar mevkisinde meydana geldi. R.G. idaresindeki 27 BEV 714 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. İlk belirlemelere göre kazada sürücü ile minibüste bulunan 6'sı çocuk 15 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.