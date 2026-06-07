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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden batı illerine yönelik uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda bulundu.

Çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalar neticesinde 20 paket halinde toplam 20,1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan H.C. ve C.C. hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesi kapsamında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.