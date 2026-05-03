İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba başkanlığında düzenlenen toplantıya; il emniyet müdür yardımcıları, ilgili birim amirleri ve mahalle muhtarları katılım sağladı. Toplantının ana gündem maddesini, mahalle sakinlerinin güvenliğine yönelik atılacak ortak adımlar oluşturdu.

Karşılıklı görüş alışverişi şeklinde ilerleyen oturumda, suçun henüz işlenmeden önlenmesi ve asayişin tam anlamıyla sağlanması için toplum destekli polislik faaliyetlerinin önemi hatırlatıldı. Emniyet birimleri ile muhtarlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesinin, mahalle huzuru için kritik bir rol oynadığı ifade edildi.