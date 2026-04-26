Olay, Cumhuriyet Mahallesi Tekin Civaş Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, A.T. (47) kontrolündeki 06 EV 4383 plakalı otomobil ile E.Ü. (41) idaresindeki 24 EA 103 plakalı SUV araç henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye süratle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada her iki sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan S.T. (63), C.T. (10), M.Ü. (11), R.Ü. (6) yaralandı:

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgilere göre, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Polis ekipleri, kazanın oluş şekline ilişkin detaylı inceleme başlattı.