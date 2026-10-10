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Kaynak: İHA

Gençlik ve Spor Bakanlığı Erzincan Kayak Antrenörü Canser Atilla, Ergan Dağı’nın 3 bin 100 rakımlı bölgesinde kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaşmasıyla sezonun ilk kayak deneyimini gerçekleştirdi.

Geçen yıl aynı bölgede ilk kayağını 19 Ekim’de yaptığını belirten Atilla, bu yıl 10 gün daha erken kayak yapma fırsatı bulduğunu ifade etti.

Ergan Dağı’nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla bölge beyaza bürünürken, sezonun ilk kayağının yapılması kış turizmi açısından da heyecan oluşturdu.