Edinilen bilgiye göre, Sivas istikametinden Erzincan yönüne seyir halinde bulunan E.Ş. yönetimindeki 06 MHT 732 plakalı otomobil, Refahiye ilçe merkezinden ana yola çıkmak isteyen S.B. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Erzincan'da kaza: 6 yaralı
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde iki otomobilin çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
