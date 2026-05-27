Erzincan’da Kurban Bayramı’nın ilk gününde kaçan kurbanlık koyun, uzun süren kovalamacanın ardından yakalandı.
Olay, Erzincan’a bağlı Çağlayan beldesinde meydana geldi. Kurbanlık koyununu kesim alanına götürmek isteyen Alican Öksüz, hayvanın ipini elinden kaçırdı.
Kırsal alana doğru kaçan koyun için çevredeki vatandaşların da yardımıyla arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 1 saat süren kovalamacanın ardından koyun yakalanarak kontrol altına alındı.
Yakalanan kurbanlık koyunun daha sonra kesildiği öğrenildi.