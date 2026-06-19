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Kaynak: İHA

Erzincan’da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde yer alan TEDAŞ Kavşağı’nda iki otomobilin karıştığı bir trafik kazası meydana geldi.

Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Araç sürücüleri ve yolcular ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde, kazaya karışan kimsede yaralanma tespit edilmedi.

Kaza sebebiyle TEDAŞ Kavşağı’nda kısa süreliğine trafik yoğunluğu oluştu. Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, ulaşımın kontrollü bir şekilde akmasını sağladı.

Kazaya karışan otomobillerin çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılmasının ardından bulvardaki trafik akışı yeniden normale döndü. Emniyet güçleri, kazanın oluş şeklini belirlemek üzere resmi inceleme başlattı.