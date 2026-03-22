Erzincan'da M.Y adlı kişinin kullandığı 52 DA 909 plakalı otomobil, Tedaş kavşağında B.B. (28) idaresindeki 24 EL 150 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan 2 kişi ekiplerin müdahalesi ile kurtarıldı.

Kazada yaralanan sürücüler ile E.K. (32) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi edinildi.