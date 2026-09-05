Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Kaza, Erzincan’daki Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nın Yeni Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen nedenle iki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Ardından yaralılar ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri, iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazanın nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.