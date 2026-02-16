Erzincan’ın Otlukbeli ve Çayırlı ilçelerinde etkili olan fırtına, yerleşim yerlerinde hasara yol açtı.

Avcıcayir köyünde fırtınada bazı evlerin çatıların yerinden söküldüğü ve maddi zarar meydana geldiği bildirildi.

Çayırlı ilçesine bağlı Yukarı Çamurdere köyü ile çevre köylerde de benzer manzaralar yaşandı. Fırtınanın etkisiyle bazı evlerin çatıları sökülerek çevreye savruldu. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Bölgede elektrik ve telefon direklerinin devrilmesi sonucu elektrik hatları da kesildi.

Yetkililer, hasar tespit çalışmalarına devam ederken vatandaşlardan mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları istendi.