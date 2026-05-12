İl Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamada, kara leke hastalığı ile mücadelenin başarısı için zamanlamanın kritik olduğu vurgulandı. Elma ve armut ağaçlarında ilk müdahalenin, çiçeklerin yaklaşık yüzde 80’inin döküldüğü evrede yapılması gerektiği hatırlatıldı.

Açıklamada, ilaçlama sürecinde dikkat edilmesi gereken teknik detaylar şu şekilde sıralandı:

Ruhsatlı Ürün: Kullanılacak pestisitlerin mutlaka ilgili hastalık için ruhsatlı olması,

Uzman Reçetesi: İlaçların yetkili kişilerce reçete edilmesi,

Son Kullanma Tarihi: Miadı dolmuş ürünlerin kesinlikle kullanılmaması,

Doğru Dozaj: Tavsiye edilen uygulama miktarlarının dışına çıkılmaması.



Bilinçli zirai mücadelenin hem ağaç sağlığı hem de kaliteli meyve hasadı için hayati önem taşıdığını belirten müdürlük yetkilileri, tüm çiftçilere bereketli ve bol kazançlı bir sezon dileğinde bulundu.