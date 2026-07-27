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Kaynak: AA / İHA

Erzincan'da ekmek fiyatları bugünden itibaren zamlı tarifeyle uygulanmaya başladı. Kent genelindeki fırınlarda yürürlüğe giren yeni fiyat düzenlemesiyle birlikte ekmeğin hem fiyatı yükseldi hem de gramajı azaltıldı.

Daha önce 220 gramı 15 TL'den satılan ekmek, yeni tarifeyle 210 gram olarak 17,5 TL'den raflardaki yerini aldı. Böylece vatandaşlar daha küçük gramajdaki ekmeği daha yüksek fiyattan satın almaya başladı.

VATANDAŞLARDAN ZAMMA TEPKİ

Günlük temel gıda ürünlerinin başında gelen ekmeğe yapılan zam, özellikle dar gelirli vatandaşların bütçesine ek yük getireceği gerekçesiyle tepkiyle karşılandı. Fiyat artışının yanı sıra gramajın da 10 gram azaltılması dikkat çekti.

FIRINCILARDAN MALİYET AÇIKLAMASI

Fırıncılar ise un, maya, enerji, işçilik ve diğer üretim giderlerinde yaşanan artış nedeniyle fiyat düzenlemesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Sektör temsilcileri, mevcut maliyetlerle üretimi sürdürmenin ekonomik açıdan mümkün olmadığını ifade ederek, yeni fiyat tarifesinin artan giderler doğrultusunda belirlendiğini kaydetti.

Yeni uygulamayla birlikte Erzincan'da 210 gram ekmek bugünden itibaren 17,5 TL'den satılmaya başlandı