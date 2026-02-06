6.1 büyüklüğündeki Kahramanmaraş deprem felaketinin yıl dönümünde Erzincan'da deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Erzincan Kemah ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini açıkladı. Saat 14:16'da meydana gelen deprem yerin 4.52 km altında kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.0 olarak belirtti. Deprem saat 14:16'da gerçekleşirken, Erzincan Kemah ilçesinde yaşandı. Deprem yerin 3.1 km altında oldu. Deprem çevre illerden de hissedildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Erzincan Valiliği'nden ise deprem sonrası açıklama yayınladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Meydana gelen depremin ardından ilgili birimlerimiz saha taramalarına başlamış olup şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir."

'TUNCELİ, GÜMÜŞHANE, ELAZIĞ, BAYBURT DA HİSSEDİLDİ'

AFAD Başkanlığı tarafından yapılan paylaşımda ise şu ifadeler kullanıldı:

"Erzincan ilimizin Kemah ilçesinde saat 14.16’da meydana gelen ve Tunceli, Gümüşhane, Elazığ, Bayburt illerimizde de hissedilen 4.9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."