Erzincan’da Kurban Bayramı’nın ilk gününde kent genelinde sakinlik hakim oldu. Normal günlerde yoğunluğun yaşandığı cadde ve sokaklar bayram nedeniyle boş kaldı.

Özellikle her gün binlerce kişinin kullandığı Ordu Caddesi’nde dikkat çeken bir sessizlik yaşandı.

Bayram tatilini fırsat bilen birçok vatandaşın şehir dışına çıkması ve aile ziyaretlerine yönelmesi nedeniyle kent merkezindeki insan ve araç trafiğinde gözle görülür düşüş meydana geldi.

Hafta içi yoğunluğun hakim olduğu bölgelerde sakin bir atmosfer oluşurken, vatandaşların bayramı aileleriyle geçirerek manevi atmosferi yaşadığı gözlendi.