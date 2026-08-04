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Kaynak: İHA

Erzincan'ın Barış Mahallesi Kanarya Sokak üzerindeki boş bir arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese varan ekipler, alevlerin arazideki kuru otlar ile ağaçları kapladığını tespit etti. İtfaiye görevlilerinin sergilediği etkili müdahale sayesinde alevler bitişikte yer alan yerleşim alanlarına sıçramadan durduruldu.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından alanda soğutma işlemi ve güvenlik incelemeleri yürütüldü. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölge arsa sahibine teslim edildi ve ekipler istasyona geri döndü.