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Kaynak: AA

Erzincan kent merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafede bulunan Koçyatağı köyünde hayvancılıkla uğraşan İsmail Kutlu, sabahın erken saatlerinde küçükbaş hayvanlarını meraya çıkarmak amacıyla ağılına doğru hareket etti.

Barınağın kapısının kırılmış olduğunu fark eden besici, içeri adım attığında hayatının şokunu yaşadı. Ağıldaki çok sayıda koyunun cansız bedenleriyle karşılaşan Kutlu, durumu derhal yetkililere bildirdi.

Bölgede gerçekleştirilen ilk tespitlerde, gece vakti barınağa sızan ayının sürüye saldırdığı anlaşıldı. 143 küçükbaş hayvan heder olurken, bazı koyunların da yaralı vaziyette kurtulduğu saptandı.

İhbarın ardından adrese sevk edilen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, hasar gören ağılda ve telef olan hayvanlar üzerinde detaylı inceleme başlattı.