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Kaynak: İHA

Erzincan’da cadde üzerindeki bir ağacın dallarından gelen kedi sesi, çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekti. Kaldırım kenarındaki ağaca çıkan yavru kedinin korktuğu için aşağıya gelemediği görüldü.

Kedinin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, hayvanı bulunduğu yerden çıkarabilmek için çözüm aramaya başladı. Ancak yavru kedi, yapılan çabalara rağmen bir süre ağaçtan inmeye yanaşmadı.

Bunun üzerine bölgeye yaş mama getirildi. Mamayı fark eden yavru kedi, bir süre sonra bulunduğu yerden aşağı indi.

Kurtarılmasının ardından yaş mamayla karnını doyuran yavru kedinin durumu, çalışmaya katılan vatandaşların da yüzünü güldürdü.