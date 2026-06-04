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Kaza, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 80 ACD 733, 06 DVP 721, 44 AAE 824 ve 06 FOD 798 plakalı araçların karıştığı çarpışma sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Çarpışmanın ardından araçlardan birinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak tamamen söndürdü.

Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Polis ekipleri bölgede güvenlik tedbirleri alırken, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Hasarlı araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.