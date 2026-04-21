Üzümlü’de üretim yapan çiftçi Talip Akyüz, 25 dekarlık alanda yaklaşık 100 bin salçalık biber fidesini toprakla buluşturdu. Alçak tünel yöntemiyle gerçekleştirilen üretimle yaklaşık 20 gün erkencilik sağlanması hedefleniyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de sahada üreticilere teknik destek sunarak modern tarım yöntemlerinin yaygınlaştırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Tarım uzmanları, Erzincan’ın iklim ve toprak yapısının sebzecilik için elverişli olduğunu belirterek, özellikle yaz aylarında artan sıcaklık ve güneşlenme süresinin verim ve kaliteyi yükselttiğine dikkati çekti.

Kentte üretilen sebzelerin çevre illere de gönderildiği, bu durumun Erzincan’ın bölgesel gıda tedarikindeki rolünü güçlendirdiği ifade edildi.