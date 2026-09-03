Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / DHA / İHA

Erzincan’ın yüksek kesimlerindeki yaylalarda etkili olan dolu ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran şiddetli yağışın ardından yaylalarda kısa sürede su baskınları meydana geldi.

Tulum peyniri üreticilerinin barınma ve üretim amacıyla kullandığı çadırlar yağış nedeniyle suyla doldu. Çevrede biriken sular üreticilere zor anlar yaşatırken, çadırlara dolan suyun tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.

ÜRETİCİLER HAYVANLARINI KORUMAK İÇİN SEFERBER OLDU

Yağıştan küçükbaş hayvanlar da olumsuz etkilendi. Yağmur ve dolu nedeniyle ıslanan hayvanların soğuk hava nedeniyle zarar görmemesi için üreticiler yoğun çaba harcadı.

Üreticiler bir yandan hayvanlarını güvenli alanlara almaya çalışırken, diğer yandan çadırlarda biriken suyu tahliye etmek için uğraştı.

TULUM PEYNİRİ ÜRETİCİLERİ HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Yaylalarda zorlu şartlar altında hayvancılık ve tulum peyniri üretimi yapan üreticiler, aniden bastıran dolu yağışının kendilerini hazırlıksız yakaladığını belirtti.

Yüksek kesimlerde etkili olan yağış, üreticilerin günlük çalışmalarını aksatırken, hayvanların korunması ve üretim alanlarının zarar görmemesi için yoğun mücadele verildi.