Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Erzincan ve Erzurum’da son günlerde etkili olan yoğun yağışlar ve hızlı kar erimeleri, barajlardaki su seviyelerini kritik noktaya taşıdı. Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürlüğü, artan su debisi nedeniyle bazı barajlarda kontrollü su tahliyesi yapılacağını açıkladı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, baraj rezervuarlarına yüksek miktarda su girişi olduğu belirtilerek, olası taşkın risklerinin önüne geçmek ve baraj güvenliğini sağlamak amacıyla belirli aralıklarla su salımı gerçekleştirileceği ifade edildi.

Kontrollü su salımı yapılacak tesisler şu şekilde sıralandı:

Erzincan Tercan Barajı

Erzincan Turnaçayırı Barajı

Erzurum Arkun Barajı ve HES

Erzurum Ayvalı Barajı ve HES

Erzurum Hınıs Başköy Barajı

Erzurum Pazaryolu Barajı

Erzincan Bağıştaş 1 Barajı ve HES

Yetkililer, su tahliyesiyle birlikte akarsu yataklarında su seviyesinin yükselebileceğine dikkat çekerek vatandaşları uyardı. Açıklamada, vatandaşların resmi duyuruları takip etmeleri, baraj çevrelerinden ve dere yataklarından uzak durmaları gerektiği vurgulandı.

Ayrıca akarsu yataklarına yakın bölgelerde bulunan tarım arazileri, yerleşim yerleri ve ulaşım yolları için gerekli önlemlerin alınmasının büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Öte yandan, doluluk oranı artan barajlar havadan görüntülenirken, bölgedeki su seviyesindeki yükselişin boyutu gözler önüne serildi.