Erzincan ve Erzurum’da son günlerde etkili olan yoğun yağışlar ve hızlı kar erimeleri, barajlardaki su seviyelerini kritik noktaya taşıdı. Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürlüğü, artan su debisi nedeniyle bazı barajlarda kontrollü su tahliyesi yapılacağını açıkladı.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, baraj rezervuarlarına yüksek miktarda su girişi olduğu belirtilerek, olası taşkın risklerinin önüne geçmek ve baraj güvenliğini sağlamak amacıyla belirli aralıklarla su salımı gerçekleştirileceği ifade edildi.
Kontrollü su salımı yapılacak tesisler şu şekilde sıralandı:
Erzincan Tercan Barajı
Erzincan Turnaçayırı Barajı
Erzurum Arkun Barajı ve HES
Erzurum Ayvalı Barajı ve HES
Erzurum Hınıs Başköy Barajı
Erzurum Pazaryolu Barajı
Erzincan Bağıştaş 1 Barajı ve HES
Yetkililer, su tahliyesiyle birlikte akarsu yataklarında su seviyesinin yükselebileceğine dikkat çekerek vatandaşları uyardı. Açıklamada, vatandaşların resmi duyuruları takip etmeleri, baraj çevrelerinden ve dere yataklarından uzak durmaları gerektiği vurgulandı.
Ayrıca akarsu yataklarına yakın bölgelerde bulunan tarım arazileri, yerleşim yerleri ve ulaşım yolları için gerekli önlemlerin alınmasının büyük önem taşıdığı ifade edildi.
Öte yandan, doluluk oranı artan barajlar havadan görüntülenirken, bölgedeki su seviyesindeki yükselişin boyutu gözler önüne serildi.