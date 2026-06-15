Kalitesiyle öne çıkan erkenci kiraz çeşitlerinde ilk hasat gerçekleştirilirken, ürünlerin kısa sürede çevre il ve ilçelerdeki pazarlarda satışa sunulacağı bildirildi.
Erzincan Üzümlü'de kiraz sezonu başladı: İlk hasat gerçekleşti
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde ilkbahar yağışları nedeniyle geciken kiraz hasadı, sıcaklıkların artmasıyla birlikte başladıKaynak: İHA
Erzincan'ın önemli meyve üretim merkezlerinden biri olan Üzümlü ilçesinde, merakla beklenen kiraz hasat dönemi resmen başladı. İlkbahar aylarında bölgede etkili olan yoğun yağışlar sebebiyle bu yıl gecikmeli olarak başlayan sezon, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte hız kazandı.
İlçe genelindeki meyve bahçelerinde yetiştirilen erkenci kiraz çeşitleri, sıcak havaların etkisiyle olgunlaşarak kızardı.
Bahçelerde ilk hasat mesaisine başlayan üreticiler, bahar yağışlarının dönemsel bir gecikmeye yol açtığını ancak meyvelerin kalitesine, iriliğine ve aromasına oldukça olumlu bir katkı sağladığını belirtti.
Renk, aroma ve tat bakımından istenilen olgunluğa ulaşan kirazların, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarına bağlı olarak daha yoğun bir tempoyla toplanması bekleniyor.
Yaz mevsiminin müjdeleyicisi olarak kabul edilen kirazın dallarda kızarmasıyla sezona başlayan üreticiler, elde edilen rekoltenin ilçe ekonomisine ciddi bir katma değer sağlayacağını ifade etti.
Üzümlü'de özenle toplanan kirazlar, başta Erzincan kent merkezi olmak üzere çevre il ve ilçelerdeki pazarlarda tüketicilerle buluşacak.