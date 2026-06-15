Erzincan Üzümlü'de kiraz sezonu başladı: İlk hasat gerçekleşti

Erzincan'ın önemli meyve üretim merkezlerinden biri olan Üzümlü ilçesinde, merakla beklenen kiraz hasat dönemi resmen başladı. İlkbahar aylarında bölgede etkili olan yoğun yağışlar sebebiyle bu yıl gecikmeli olarak başlayan sezon, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte hız kazandı.