Kaynak: İHA

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yüksek sıcaklıklar yaşamı olumsuz etkilerken, bölgedeki minikler serinlemenin yolunu kendi imkânlarıyla buldu.

İlçe yakınındaki akarsuyun önünü taş parçaları ve naylon örtülerle kapatarak küçük bir gölet meydana getiren çocuklar, günün en sıcak zaman dilimlerinde bu alanda toplanıyor. Soğuk sulara girerek eğlenen çocuklar, her gün yaklaşık 3-4 saatlerini bu yapay gölette geçirerek kavurucu sıcakların etkisini hafifletiyor.

Eğlenceli anlar yaşayan çocuklardan Mehmet Hulusi Nevruz, arkadaşlarıyla birlikte her gün buraya geldiklerini belirterek, "Kendi imkânlarımızla havuz yaptık. Günde 3-4 saat arkadaşlarla gelip yüzüyoruz. Hava çok sıcak olduğu için burada serinliyoruz." dedi.

Bölge sakinlerinden Halil Kılıç ise çocukların inşa ettiği bu doğal alanın yaz dönemi boyunca yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi. Kılıç, gençlerin ve miniklerin bu sayede hem emniyetli bir ortamda zaman geçirip eğlendiğini hem de yüzme becerilerini geliştirdiğini aktardı.