Erzincan’da meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışmasıyla 4 kişi yaralandı, bunlardan biri ağır durumda.

19 yaşındaki S.N.Ç yönetimindeki 24 AAR 818 plakalı araç, Terzibaba kavşağında 27 yaşındaki O.T’nin kullandığı 24 DF 112 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle 24 DF 112 plakalı araç tamamen ikiye ayrıldı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye hızla 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan her iki sürücü ile araçlardaki yolcular Ö.Y. (18) ve H.M.T. (49), ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaralılardan sürücü O.T’nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.