Edinilen bilgiye göre, Erzurum’dan Mersin yönüne ilerleyen M.G. yönetimindeki 25 ES 581 plakalı yolcu otobüsü, Erzincan-Sivas kara yolunda Heybeli Köyü kavşağı yakınlarında M.E.S.’nin kullandığı 46 AAC 463 plakalı SUV araçla çarpıştı.

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Kazanın ardından bölgeye sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından kazada yaralanan 7 kişi ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

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Yaralıların 3’ünün otobüste yolculuk yaptığı belirlenirken, kazada yaralananlardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.