Edinilen bilgiye göre, Erzurum’dan Mersin yönüne ilerleyen M.G. yönetimindeki 25 ES 581 plakalı yolcu otobüsü, Erzincan-Sivas kara yolunda Heybeli Köyü kavşağı yakınlarında M.E.S.’nin kullandığı 46 AAC 463 plakalı SUV araçla çarpıştı.
Kazanın ardından bölgeye sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından kazada yaralanan 7 kişi ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.
Yaralıların 3’ünün otobüste yolculuk yaptığı belirlenirken, kazada yaralananlardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.