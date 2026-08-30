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Kaynak: İHA

Kemaliye’de olumsuz hava şartları ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yıldızlı köyü yakınlarında fırtına nedeniyle elektrik direğinin devrilmesi ve tellerin kopması, geniş çaplı bir enerji kesintisine yol açtı.

Meydana gelen arıza sebebiyle Şahinler, Buğdaypınar, Armağan, Avcı, Balkırı, Aşağıumutlu, Yukarıumutlu ve Başbağlar köylerinde elektrik kesintisi yaşandı.

Söz konusu yerleşim yerlerine yeniden elektrik sağlanması amacıyla yetkili bakım ve onarım ekipleri bölgede müdahale çalışmalarına başladı.