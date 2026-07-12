Kaynak: İHA

Erzincan'ın Kemah ilçesi sınırlarında, yaklaşık 2 bin 500 metre yükseklikte konumlanan Sohmarik Yaylası'ndaki Gök Göl, Türkiye genelinde ilk defa hayata geçirilen benzersiz bir doğa sporu organizasyonuna sahne oldu. Yaz mevsiminin ortasında, temmuz ayında buz tutmuş gölün üstünde kayak yapılırken, semalarda da paraşütle uçmanın tadı çıkarıldı.

Sene boyunca erimeyen buzul yapısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Gök Göl'deki bu özel etkinlikte Canser Atila, tamamen donmuş durumdaki su yüzeyinde kayak performansını sergiledi. Eş zamanlı olarak gökyüzünde yerini alan Ali Zaimoğlu ise yamaç paraşütü vasıtasıyla gölün üzerinde süzülerek, buz tabakası ile maviliğin bir araya geldiği göz alıcı manzaralar ortaya çıkardı. Recep Sulu da bu anlara eşlik ederek heyecan dolu gösterilerin kamerayla kayıt altına alınmasına destek verdi.

Ülke tarihinde bir ilk olma özelliği taşıdığı ifade edilen bu organizasyon, ekstrem spor meraklılarına ve doğaseverlere eşsiz anlar sundu. Etkinlik aynı zamanda, Erzincan'ın sahip olduğu yüksek rakımlı alanların ve bakir parkurların spor turizmi yönünden barındırdığı büyük potansiyeli bir kez daha kanıtladı.

Dört mevsim boyunca kar ve buzla kaplı yapısını muhafaza eden Gök Göl ve çevresinin, macera sporları ile doğa turizmi kapsamında bölgenin yeni çekim noktalarından biri haline gelmesi öngörülüyor.