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Kaynak: İHA

Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasında yer alan bilgilere göre milli sporcular, 7-10 Ekim tarihlerinde Norveç’te düzenlenecek 15 Yaş Altı Badminton Avrupa Şampiyonası öncesinde Erzincan’da kampa girdi.

Kamp boyunca yoğun antrenman programından geçen milli takım, organizasyon öncesindeki çalışmalarını tamamladıktan sonra şampiyonanın gerçekleştirileceği Norveç’e doğru yola çıktı.

Federasyon tarafından yapılan açıklamada, kamp döneminde milli takıma verilen destek ve gösterilen misafirperverlik nedeniyle Erzincan Valiliği, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Erzincan Sporcu Eğitim Merkezi Müdürlüğüne teşekkür edildi.

Milli sporcular ve teknik heyetin, Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edebilmek amacıyla mücadele edeceği bildirildi.