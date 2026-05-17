Erzincan’da bahar mevsimiyle birlikte yükselen hava sıcaklıkları, doğaseverleri ve mantar toplayıcılarını harekete geçirdi. Kentin 2 bin rakımı aşan yüksek dağlarında tamamen doğal ortamda yetişen ve besin değeri oldukça yüksek olan çaşır mantarı, lezzetiyle bu yıl da büyük ilgi görüyor.

Özellikle Keşiş Dağı ve Munzur Dağları’nın eteklerinde yayılış gösteren bu mantar türü, tezgahlarda kilogramı 2 bin liradan satışa sunuluyor. Vatandaşlar, ürünün az bulunması ve engebeli arazi şartlarında binbir emekle toplanması nedeniyle fiyatının bu seviyeye ulaştığını ifade ediyor.

Doğada yan yana dizilerek "damar" ya da "evlek" olarak isimlendirilen hatlarda yetişen çaşır mantarı, çoğunlukla tek bir kök üzerinde kümelenmiş halde bulunuyor. Bölge halkı tarafından çok sevilen bu mantar; tereyağında kavrularak, közlenerek, pilavlara veya et yemeklerine katılarak tüketiliyor.

Mantar toplayabilmek için sabahın erken saatlerinde yola çıkan bölge sakinlerinden Coşkun Menek ve Kemal Arduç, yaklaşık 4 saat süren zorlu bir yürüyüşün ardından hedeflerine ulaştıklarını belirtti. Dik ve engebeli yamaçlardaki yürüyüşün yorucu olduğunu aktaran vatandaşlar, mantarları buldukları an yaşadıkları mutlulukla tüm yorgunluklarını unuttuklarını dile getirdi.