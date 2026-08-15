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Kaynak: İHA

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde yer alan Harmantepe köyündeki üreticiler, son zamanlarda tarlalarına dadanan porsuklar nedeniyle zor günler geçiriyor. Özellikle gece saatlerinde ortaya çıkan porsuklar, bölgedeki ayçiçeği ve şekerpancarı ekili alanlara ciddi oranda zarar veriyor.

Daha önceki dönemlerde ayı ve yaban domuzu sürülerinin mahsullerine zarar verdiğini aktaran yöre halkı, bu kez de porsuk tehdidiyle karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Köy çiftçilerinden Şafak Efe, porsukların karanlık çöktükten sonra tarlalara girerek ürünleri tahrip ettiğini dile getirdi.

Ürünlerini koruyabilmek amacıyla geceleri tarlalarının başında nöbet tutmaya başlayan köylüler, çaresiz durumda. Porsukların Türkiye genelinde koruma altında olan türler arasında yer alması nedeniyle müdahale sınırlarının ne olduğunu bilemediklerini vurgulayan üreticiler, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için yetkili kurumlardan destek talep ediyor.