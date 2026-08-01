Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Erzincan merkeze bağlı Beşsaray köyünde, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Rüzgarın gücünü arkasına alan alevler, kısa sürede otluk bölgeden ekili arazilere yayılarak geniş bir sahayı etkisi altına aldı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sert rüzgar sebebiyle söndürme çalışmalarında zor anlar yaşanırken, itfaiye ekiplerine köy sakinleri de traktör ve iş makineleriyle destek verdi. Mahalle sakinlerinin ve ekiplerin yoğun mücadelesi sonucunda yangının evlere ulaşması son anda engellendi.

Gecenin karanlığında büyük korkuya yol açan yangının boyutu çevre köylerden de hissedildi. Beşsaray'da yükselen alevlerin, kilometrelerce mesafede yer alan Işıkpınar köyünden rahatlıkla izlendiği kaydedildi.

Gündüz saatlerinde dron ile yapılan çekimler, felaketin yarattığı yıkımı net bir şekilde gözler önüne serdi. Gökyüzünden kaydedilen karelerde, 8 bin metrekareyi aşan otluk ve tarımsal alanın tamamen kül olduğu tespit edildi.

Geniş bir alanda hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkililerce tahkikat sürdürülüyor.