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Kaynak: İHA

Belediyeden yapılan bilgilendirmede, toplam 60 saat süren eğitim programının, personelin yangın ve diğer acil durumlara daha etkin ve profesyonel şekilde müdahale edebilmesini hedeflediği ifade edildi.

İtfaiye Eğitim Amirliği koordinasyonunda gerçekleştirilen üçüncü grup eğitimlerinde katılımcılar, teorik derslerin yanı sıra uygulamalı eğitimlerle farklı yangın ve kurtarma senaryolarında görev yapmaya hazırlanıyor.

İtfaiye Eğitim Merkezi'nde düzenlenen uygulamalı çalışmalarda yangın atak konteynırı, yangın ve duman gözlem istasyonu ile yangın evi labirentinde eğitimler veriliyor. Personel, kapalı ve yoğun duman bulunan alanlarda ilerleme, kazazede arama ve tahliye ile elektrik, mutfak ve endüstriyel yangınlara müdahale yöntemlerini uygulamalı olarak öğreniyor.

Eğitim programında ayrıca konut ve iş yeri yangınlarının yanı sıra katı, sıvı ve gaz kaynaklı yangınlara doğru müdahale teknikleri ele alınıyor. Rafineri, tank, tanker yangınları ve gaz kaçağı gibi yüksek risk taşıyan endüstriyel olaylara yönelik müdahale yöntemleri de gerçeğe yakın senaryolar eşliğinde personele aktarılıyor.

Açıklamada, gerçek olayları yansıtan simülasyonlarla desteklenen eğitimlerin, itfaiye personelinin kriz anlarında hızlı, doğru ve koordineli karar alma becerisini güçlendirmeyi amaçladığı vurgulandı. Vatandaşların can ve mal güvenliğini en üst düzeyde sağlamak için mesleki gelişim çalışmalarının kesintisiz sürdürüldüğü belirtildi.