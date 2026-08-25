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Kaynak: İHA

Erzincan!a yaklaşık 61 kilometre mesafede yer alan Ayranpınar köyündeki doğal buz mağaraları, ilkbaharda üretilen peynirlerin bozulmadan muhafazasına imkan tanıyor. Mayıs ayında hazırlanan peynirler çuvallara doldurularak mağaradaki doğal serinliğe bırakılıyor ve ekim ayına kadar güvenle korunuyor.

Sadece Ayranpınar değil, çevre köylerden getirilen ürünlerle birlikte mağarada toplamda 20 tonu aşkın peynir depolanıyor. Eskiden ulaşım zorlukları sebebiyle katırlarla taşınan peynirlerin saklandığı bu alanlar, ürünlere kendine has özel bir aroma kazandırıyor.

Buz mağaraları yalnızca bir depolama alanı değil, geçmişte çevre köy sakinlerinin bir araya geldiği ve yerel ürünlerin ticaretini yaptığı önemli bir merkez olarak da hizmet veriyordu. Mağarada dinlendirilen peynirler, kış mevsiminde tüketilmek üzere sonbaharda çıkarılıyor.