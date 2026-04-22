Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrulgazi Türbesi içerisinde belediye tarafından yapımını sürdürülen park alanı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Söğüt’te belediye tarafından modern tasarımı, geniş oturma alanları, üstü açık ve kapalı piknik masaları ile estetik düzenlemeleriyle; çocukların güvenle oynayabileceği, vatandaşların huzurla vakit geçirebileceği bir yaşam alanı oluşturuldu.

Söğüt Belediyesinden yapılan açıklamada, alanın korunması ve güvenliğinin sağlanması amacıyla kamera sistemleri de kurulduğu belirterek 7/24 izlendiği bilgisine paylaşarak, “Söğüt’ümüzün manevi atmosferine yakışır bu güzel alanın tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor, ortak değerlerimize hep birlikte sahip çıkacağımıza inanıyoruz.” denildi.