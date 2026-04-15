

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrulgazi Türbesi çevresindeki dinlenme alanlarının duyarsız vatandaşlar tarafından kirletilmesi tepkilere neden oldu.

Söğüt Belediyesi sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde dinlenme alanlarında bulunan piknik masalarının etrafındaki çöpler ‘Bu görüntü Söğüt’e yakışmıyor’ dedirtti.

Söğüt Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Burası hepimizin ortak değeri… Ne yazık ki bazı duyarsız davranışlar bu güzel ortamı gölgelemeye devam ediyor. Temizlik ekiplerimiz görevini yapıyor, ancak asıl çözüm hep birlikte sahip çıkmak. Temizlemek bizim görevimiz, kirletmemek ise hepimizin sorumluluğu. Lütfen çevremizi temiz tutalım. Söğüt’ümüze yakışanı birlikte gösterelim.” denildi.