Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ertuğrulgazi İlkokulu öğrencilerine uygulamalı eğitim verildi.

Trafik Eğitim Park’ında gerçekleştirilen etkinlikte, Trafikte Temel Davranış Şekilleri, Trafik Kuralları ve Trafikte Saygı konularında bilgiler verilerek uygulamalı eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün geleceğin bilinçli bireyleri olan öğrencilerin, trafik kurallarına duyarlı, sorumluluk sahibi ve güvenli bir trafik kültürüyle yetişmeleri amacıyla eğitim faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.