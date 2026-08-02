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Gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında, katıldığı bir programda kullandığı ifadeler nedeniyle adli süreç başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özkök'ün gazeteci Bahar Feyzan'ın programında yaptığı değerlendirmeler üzerine "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla resen soruşturma açıldığını duyurdu.

Özkök, Bahar Feyzan'ın YouTube kanalında katıldığı programda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu dönemler geçecek. Ben bir öğrenci olarak İspanya'da Franco rejiminin nasıl çöktüğüne tanık oldum gözlerimle. Bir gecede gitti 30 yıllık Franco diktatörlüğü. Öldüğü gece İspanya'da rejim değişti. Bu tür rejimlerin devam edeceğini kimse düşünmesin, devam etmez. Bugünkü rejim Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın kişiliği üzerine dizayn edilmiş ve onun kişiliği ile geçerli bir rejim. Bu rejimi Türkiye'de böyle taşıyacak başka bir insan yok. Uzun süre de olamaz. Neticede Cumhurbaşkanımız da 72 yaşında. Tamam, 72 yaş daha gider ama neticede yaşlar bir gün bitiyor. Ben yaşıyorum bunu. O nedenle herkesin şapkayı önüne koyup düşünmesi lazım."

Başsavcılık, söz konusu açıklamalar üzerine Türk Ceza Kanunu'nun "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçunu düzenleyen maddesi kapsamında resen soruşturma başlattı. Soruşturma süreci devam ediyor.