Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Yılmaz / Yeniçağ



Bilecik’in Söğüt ilçesine değer katacak yeni işletmelerden Ertuğrul Otağı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış programına Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Ali Vanlı, Bilecik Kültür ve Turizm İl Müdürü Kürşat Bozkurt, Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik İl Başkanı Talha Özkan, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut açılışın ardından yaptığı açıklamada, “Tarihi dokusu ve geleneksel mimarisiyle dikkat çeken Ertuğrul Otağı'nın ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyor, işletme sahiplerine bereketli ve bol kazançlı bir çalışma hayatı diliyoruz.” dedi.