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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bu yıl ikincisi düzenlenen Ertuğrul Gazi Futbol Kupası, farklı ilçeler ve çevre illerden sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi.

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‎Turnuva boyunca sahaya çıkan takımlar, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ederken karşılaşmalarda centilmenlik ön planda tutuldu. Futbolcuların performansı ve mücadeleleri turnuvaya renk kattı.

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‎Organizasyonun tamamlanmasının ardından turnuvaya katılan sporcular ve antrenörlere teşekkür edilirken, organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçenler de kutlandı.