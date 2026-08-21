Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bu yıl ikincisi düzenlenen Ertuğrul Gazi Futbol Kupası, farklı ilçeler ve çevre illerden sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi.
Turnuva boyunca sahaya çıkan takımlar, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ederken karşılaşmalarda centilmenlik ön planda tutuldu. Futbolcuların performansı ve mücadeleleri turnuvaya renk kattı.
Organizasyonun tamamlanmasının ardından turnuvaya katılan sporcular ve antrenörlere teşekkür edilirken, organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçenler de kutlandı.