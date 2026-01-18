Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor'un son dakikada Muçi'nin attığı golle Kocaelispor'u deplasmanda 2-1 yendiği maçın ardından bordo mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına saldırıda bulunuldu.
ERTUĞRUL DOĞAN'IN ARACININ CAMLARINI YUMRUKLADILAR
Maç sonu stadyum çıkışında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile Asbaşkan Zeyyat Kafkas'ın içinde bulunduğu araca Kocaelispor taraftarları tarafından gerçekleşirirlen saldırıda camlar yumruklandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekiplerinin müdahalesinin ardından araç etrafında güvenlik çemberi oluşturuldu.
SALDIRIDA BULUNAN 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
61 Saat'ten Hasan Tüncel'in haberine göre; saldırıda bulunan 3 taraftar güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Trabzonsporlu yöneticilerin güvenlik zaafiyeti nedeniyle yetkililere tepki gösterdiği belirtilirken olayla ilgili Kocaeli Emniyet Müdürü’ne bilgi verildiği aktarıldı.