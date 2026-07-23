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Kaynak: AA

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, yabancı futbolcu kuralıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Doğan, mevcut 10+4 kuralında herhangi bir değişiklik yapılmayacağını duyurdu.

“BU SAATTEN SONRA DEĞİŞMEZ”

Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde konuşan Doğan, federasyonun bu konuda net olduğunu belirterek, “Bu saatten sonra bu konuda bir değişiklik olmayacak” ifadelerini kullandı.

KULÜPLERİN GÖRÜŞLERİ İLETİLDİ

Doğan, kulüplerin farklı görüşler sunduğunu ancak federasyonun kararından geri adım atmadığını söyledi. Trabzonspor’un da daha önce değişim isteyen kulüpler arasında yer aldığını ancak mevcut şartlara göre yapılanma yaptıklarını belirtti.

TRABZONSPOR DA DEĞİŞİKLİĞE SICAK BAKMIYOR

Yeni sezona mevcut kurala göre hazırlandıklarını ifade eden Doğan, bu aşamadan sonra kural değişikliğinin Trabzonspor tarafından da olumlu karşılanmayacağını dile getirdi.

YENİ TESİS PROJESİ YOLDA

Doğan ayrıca Trabzonspor’un yeni tesis projesi hakkında da konuştu. Mevcut tesislerin bulunduğu alanın havalimanı projesi nedeniyle uzun vadede uygun olmadığını belirten Doğan, kulübün stadın yan tarafında yeni bir tesis planladığını açıkladı.

“100 YILLIK PROJE OLACAK”

Yeni tesislerin Avrupa standartlarında olacağını vurgulayan Doğan, “Trabzonspor’a yakışır, önümüzdeki 100 yıl ihtiyacı karşılayacak bir proje planlıyoruz” dedi. Proje çalışmalarının başladığı ve kısa süre içinde inşa sürecine geçileceği ifade edildi.