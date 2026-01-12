Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor canlı yayınında transfer çalışmalarıyla ilgili son durum hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

ERTUĞRUL DOĞAN: '4 OYUNCU İÇİN RESMİ TEKLİF YAPTIK'

Trabzonspor'un ara transfer döneminde kaç transfer yapacağına dair konuşan Başkan Ertuğrul Doğan, "4 oyuncu için de resmi teklif yaptık, pazarlıklar devam ediyor. 1 veya 2 oyuncu, belki 3 oyuncu ile birlikte takımımıza katmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

'OĞUZ AYDIN TRABZONSPOR'A GELMEK İSTEMEDİ'

Fenerbahçe'den Oğuz Aydın ile ilgilenip ilgilenmediklerine yönelik gelen soruya ise Ertuğrul Doğan şöyle yanıt verdi:

"Oğuz Aydın konusunda Sadettin başkanı aradım. Kadroda düşünüp düşünmediklerini sordum. O da 'Görüşebilirsiniz.' diyince arkadaşlarımız Oğuz ile görüşme yaptı. Oğuz'un Trabzonspor'a gelmek istemediğini söylemesiyle birlikte transfer konusu kapandı."

'AHMED KUTUCU'YU KİRALAMAK İSTİYORUZ'

Ahmed Kutucu konusuna da değinen Başkan Doğan, "Ahmed Kutucu, Fatih Hocamızın beğendiği oyunculardan. Biz oyuncuyu kiralamak istiyoruz. Galatasaray'ın zorunlu satın alma gibi bir talebi var. Biz o düşüncede değiliz." dedi.