Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesinde bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor canlı yayınına konuk oldu.

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio karşısında aldığı 4-2'lik galibiyetin ardından takımın moral durumunu değerlendiren Doğan, Beşiktaş derbisi öncesinde taraftarlara seslendi.

Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın'ın atanmasıyla ilgili sosyal medyada oluşan tepkilere de değinen Doğan, Türk futbolundaki hakem yönetimine ilişkin sert eleştirilerde bulundu.

'DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞEHİR TAKIMI, YİNE ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇA ÇIKACAK'

Trabzonspor'un Beşiktaş karşılaşmasına yüksek moralle hazırlandığını belirten Ertuğrul Doğan, şehrin derbiye odaklandığını söyledi.

Doğan, şu ifadeleri kullandı:

“Moraller iyi. Hafta arasında da güzel bir galibiyet aldık. Trabzon şehri maçı bekliyor. Dünyanın en büyük şehir takımı, yine çok önemli bir maça çıkacak. Dünyanın en büyük şehir taraftarı da maça hazır.”

'EMİNİM Kİ HEP BERABER ÇOK GÜZEL BİR ZAFER YAŞAYACAĞIZ'

"Artık taraftarlarımızla aramızda konuşuyoruz. Ben gerekli mesajları veriyorum, onlar da beni gayet iyi anlıyor. Trabzonspor taraftarının yine maçın içinde olacağı, coşkusunu göstereceği ve takımıyla beraber hareket edeceği bir maç olacak. Eminim ki hep beraber çok güzel bir zafer yaşayacağız.”

'ESNAFIMIZ DÜKKANLARINI ERKENDEN KAPATSIN'

Maç başlamadan tribünlerin tamamen dolmasını isteyen Başkan Doğan, “Tüm taraftarlarımızı, tüm yurttaşlarımızı maçı beklemeye davet ediyorum. Şehirdeki esnafımız dükkânlarını erkenden kapatsın. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve diğer belediye başkanlarımızın da maça gelecek olanlara anlayışlı davranacaklarından eminim. Maç öncesinde stadımızı tamamen dolduralım ve hep beraber inşallah çok güzel bir galibiyete imza atalım.” dedi.

'BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI YARIN TRİBÜNDE OLACAK'

Derbi öncesinde deplasman taraftarlarına yönelik yasaklara da değinen Ertuğrul Doğan, bu tür uygulamalara karşı olduğunu söyledi.

Beşiktaş camiasına değer verdiklerini vurgulayan Doğan, siyah-beyazlı taraftarları ve kulüp yönetimini en iyi şekilde ağırlayacaklarını belirterek, “Şöyle söyleyeyim, futbolda yasak işi kadar saçma bir şey bilmiyorum. Hangi çağdayız artık? Beşiktaş camiası bizim için değerli bir camia. Beşiktaş taraftarları yarın tribünde olacak. Biz de Beşiktaş yönetimini ve başkanını en güzel şekilde misafir edeceğiz. Taraftarlarını da en güzel şekilde ağırlayacağız.İki tarafın da centilmence mücadele ettiği, hak edenin kazandığı ve hakemin maçın içine girmediği güzel bir karşılaşma olsun” ifadelerini kullandı.

'HAKEM HATALARINDAN EN FAZLA MAĞDUR OLAN TAKIM TRABZONSPOR'

Beşiktaş derbisine Cihan Aydın'ın atanmasının ardından sosyal medyada oluşan tepkiler hakkında da konuşan Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un uzun yıllardır hakem kararlarından olumsuz etkilendiğini savundu.

Doğan, dört büyük takım arasında en fazla hakem mağduriyeti yaşayan kulübün Trabzonspor olduğunu öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

“O tepkileri ben de gördüm. Neden olduğunu da biliyoruz. Şimdi doğrusu, hakem konusu Trabzonspor açısından baktığımız zaman yıllardır çektiğimiz bir çile. Hakem hatalarından en fazla mağdur olan takım Trabzonspor. Dört büyük takıma baktığımızda bu konuda açık ara öndeyiz. Bunu her zaman söylüyorum. Bizden sonra da Beşiktaş geliyor.”

CİHAN AYDIN'A SERT MESAJ: 'TRABZON'DA BÖYLE BİR ŞEY YAPMASINI TAVSİYE ETMEM'

Ertuğrul Doğan, hakem Cihan Aydın'ın Beşiktaş formasını imzaladığı görüntülerle ilgili de konuştu.

Söz konusu videoyu izlediğini belirten Ertuğrul Doğan, Cihan Aydın'a yönelik “Sayın hakemin imzaladığı bir forma videosu var. Ben o videoyu gördüm. Kendisine Trabzon’da böyle bir şey yapmasını tavsiye etmem.” diye uyarıda bulundu.

'YENİ BİR MERKEZ HAKEM KURULU VE YENİ ATAMALARLA ADALET SAĞLANMALI'

Türk futbolundaki hakem sisteminin değişmesi gerektiğini belirten Doğan, Türkiye Futbol Federasyonunun bu konuda adım atmasını beklediklerini söyledi.

Doğan, “Bu işin bir şekilde düzelmesi lazım. İnşallah yeni düzen, yeni sistem, yeni bir Merkez Hakem Kurulu ve yeni atamalarla birlikte artık adaletin sağlanması için bir şeyler yapılır. Tabii bunu yapacak olan biz değiliz, federasyon. İnşallah bu yönde adımlar atarlar. Çünkü herkes sahada adaletten bahsediyor. Takımları izleyenler de adalet istiyor. Kimsenin hakkının yenmediği bir futbol ortamı bekliyorlar.” şeklinde konuştu.

'YILLARDIR AYNI TAKIMIN ALEYHİNE BU KADAR HATA YAPILABİLİR Mİ?'

Hakem kararlarının sürekli Trabzonspor aleyhine olduğunu savunan Ertuğrul Doğan, “Bugüne kadar baktığımızda hatalar hep Trabzonspor aleyhine oluyor. Maalesef bir noktadan sonra bunlara hata demek istemiyoruz. Fiziksel olarak bir hata ihtimali olabilir ama yıllardır aynı takımın aleyhine bu kadar hata yapılabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi?" dedi.

'DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY TRABZONSPOR'A YAPILAN HAKSIZLIKLAR'

Ertuğrul Doğan, Türkiye'de futbol yönetiminde ve teknolojide birçok değişiklik yaşanmasına rağmen Trabzonspor'un hakem kararlarıyla ilgili şikâyetlerinin devam ettiğini öne sürdü.

“Federasyonlar değişti, federasyon başkanları değişti, kulüp başkanları değişti. Teknoloji değişti, VAR geldi, başka teknolojiler geldi. Ama değişmeyen tek bir şey var kardeşim: Trabzonspor’a karşı yapılan haksızlıklar değişmiyor.

'ÜLKE FUTBOLUNUN TRABZONSPOR'A ÇOK BÜYÜK BORCU VAR'

Trabzonspor'un hakem kararları konusundaki mücadelesini sürdüreceğini vurgulayan Doğan, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

“Ülke futbolunun Trabzonspor’a çok büyük borcu var. Bunun altını çiziyorum. Bu ülke futbolunun Trabzonspor’a çok büyük borcu var. Bizler olduğumuz sürece, yani Trabzonsporlular olduğumuz sürece bu mücadele sonuna kadar devam edecek."